Almanya'da İşsizlik Oranı Mayıs'ta Değişmedi

Almanya'da İşsizlik Oranı Mayıs'ta Değişmedi
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Almanya Federal İş Ajansı, mayıs ayında işsizlik oranının yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldığını açıkladı. İşsiz sayısı ise 34 bin artarak 2,96 milyon kişiye ulaştı.

Almanya'da işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldı.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkenin mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da nisan ayında yüzde 6,3 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta değişmedi. Piyasa beklentileri de Almanya'da işsizlik oranının değişmemesi yönündeydi.

Öte yandan, mayıs ayında Almanya'da işsiz sayısı 34 bin artışla 2,96 milyon oldu.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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