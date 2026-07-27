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Almanya'da iş dünyası güveni temmuzda hafif toparlandı

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Almanya'da iş dünyasının güveni, temmuz ayında beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle hafif toparlanma gösterdi.

Almanya'da iş dünyasının güveni, temmuz ayında beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle hafif toparlanma gösterdi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, haziranda 85,7 puan olan endeks, temmuzda 86,6 puana yükseldi. Böylece endeks son 3 ay artış gösterdi.

Piyasa beklentileri endeksin temmuzda 86,1 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentileri aşması dikkati çekti.

Bu dönemde endeksteki artışta, şirketlerin gelecek döneme ilişkin beklentilerindeki belirgin iyileşme etkili oldu.

Basra Körfezi'ndeki belirsizliklere rağmen şirketlerin gelecek aylara ilişkin kötümserliği azaldı.

İmalat sanayisinde iş ortamı belirgin şekilde iyileşirken, özellikle beklentiler güç kazandı.

Mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler ise bir miktar zayıfladı. Talepte canlanma görülürken, ham madde ve malzeme tedarikindeki sıkıntılar hafifledi.

Hizmet sektöründe de iş dünyasının güveni yükseldi. Sektörün gelecek aylara ilişkin karamsarlığı azaldı. Özellikle tur operatörlerinde güven arttı.

Ticaret sektöründe güven artışı sürerken, şirketlerin mevcut iş durumundan memnuniyeti yükseldi.

Perakendecilerin gelecek döneme ilişkin endişeleri azalırken, inşaat sektöründe ise hem mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler hem de beklentiler iyileşti.

Temmuz ayında mevcut durum endeksi 87 puandan 86,5 puana gerilerken, beklentiler endeksi 84,3 puandan 86,7 puana yükseldi.

Kaynak: AA
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