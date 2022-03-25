Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da gıda fiyatlarını vurdu! Almanya'da ekmek 10 euro olabilir

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar Avrupa genelinde gıda ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, Avrupa'nın Ukrayna'dan ithal edemediği ürünler nedeniyle raflar da boş kaldı. Rafların yanı sıra Almanya'da ekmek fiyatının 10 euroya yükselebileceği konuşuluyor.

ÜLKEDE BUĞDAY FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Schleswig Holstein Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı Klaus-Peter Lucht, Almanya'da 3-4 euroya satılan bir ekmeğin fiyatının yakında 10 euroya çıkabileceğini söyledi. Ekmek ve gıda fiyatlarının Almanya'da aşırı derecede yükselmesine, buğday fiyatlarının önceki seneye nazaran iki katına çıkmış olmasının sebep olduğu belirtiliyor.

FİYATLARIN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithalatının Avrupa'ya durması sebebiyle fiyatların katlanarak artacağı tahmin ediliyor

Öte yandan, daha ucuz ürün satan süper marketler zinciri Aldi 150 ürün için fiyatları artırdığı açıkladı. Bir kilo buğday unu yüzde 15.6'lık bir artışla 39 cent yerine 45 cente mal oluyor.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi