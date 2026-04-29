Almanya Başbakanı Merz'den denizcilikte kapasite artışı çağrısı Açıklaması

Merz, Almanya'da Aşağı Saksonya eyaletinin Emden kentinde gerçekleştirilen 14. Ulusal Denizcilik Konferansı'nın açılışında konuştu.

Başbakan Merz, Asya'daki tersanelerin devlet destekli yükselişine karşı denizcilik ekonomisini korumak için kapasiteleri hızla artırma çağrısında bulunarak, "Daha önce hiç tanık olmadığımız bir aciliyetle karşı karşıyayız. Hükümetimizin eylemlerine artık bu gerçeklik yön veriyor." dedi.

Kuzey ve Baltık Denizi'nde tehdit algısına dikkati çeken Başbakan Merz, deniz yolları, açık deniz rüzgar santralleri, su altı boru hatları ve veri kablolarının korunmasını öncelikli hedefler olarak sıraladı.

Olası sabotaj girişimlerine de atıfta bulunan Merz, deniz güvenliğinin ekonomik başarının ön koşulu olduğunu belirtti.

Alman savunma sanayisinin deniz güvenliği alanında dünya lideri olduğunu ifade eden Merz, projelerin yönetiminde değişikliğe gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Hollandalı ana yüklenici Damen yönetimindeki F126 firkateyn projesinde yaşanan gecikmelere değinen Merz, Savunma Bakanlığı'nın projenin liderliğini Alman tersanesi Lürssen'e (NVL) devretmek üzere müzakereler yürüttüğünü açıkladı.

Merz, Bremerhaven'daki askeri liman tesislerinin modernizasyonu için 1,3 milyar avro yatırım yapıldığını da hatırlattı.

15 maddelik denizcilik eylem planı

Alman hükümeti, 14. Ulusal Denizcilik Konferansı'nda sektörü desteklemek amacıyla 15 maddelik stratejik bir eylem planı açıkladı.

Plan kapsamında, Asyalı tersanelerin devlet destekli yükselişine karşı Avrupa'nın ortak bir ekonomik güç olarak hareket etmesi kararlaştırıldı.

Yaklaşık 400 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde katma değer zincirini korumayı hedefleyen hükümet, teknik bilgi kaybını önlemek için kamu ve araştırma gemisi siparişlerini yerli tersanelere yönlendirecek.

Ayrıca, dünyanın en büyük ticaret filolarından birine sahip olan ülkede, deniz lojistiğini güçlendirmek adına Ems ve Weser nehirlerinin derinleştirilmesi çalışmaları desteklenecek.