Allianz Türkiye, Yılın En Fazla Ödül Alan Şirketi Oldu

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Allianz Türkiye, Kristal Elma ve Brandverse Awards'ta toplam 23 ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şirket, 'Yaratıcılığa Cesaret Veren Marka' unvanıyla birlikte, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekti.

Allianz Türkiye, "sürdürülebilir değer yaratma modeli" kapsamında çalışmalarına devam ederken, Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Kristal Elma ile Brandverse Awards'ta toplam 23 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, bu yıl 37'nci kez düzenlenen Kristal Elma'dan 11 ödülle dönerken, aynı zamanda "Yaratıcılığa Cesaret Veren Marka" ünvanının da sahibi oldu.

Allianz Türkiye'nin söz konusu başarısı, sadece yaratıcı çıktılarla değil, aynı zamanda markanın stratejik vizyonu, kurum içi ekiplerinin katkısı ve yaratıcı ajanslarla kurduğu güçlü işbirliğinin yansıması olarak da öne çıkıyor.

Allianz Türkiye, Brandverse Awards'tan da "Bir Kız Gelecek" ve "Elle Muayene" kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle 12 ödül aldı. Böylece şirket, yıl genelinde toplamda 23 ödüle ulaşarak, tarihindeki en yüksek ödül sayısına ulaşmış oldu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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