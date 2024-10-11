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Alfa Romeo, Paris Otomobil Fuarı'nda Yeni Hibrit Modellerini Tanıtacak

Alfa Romeo, Paris Otomobil Fuarı'nda Yeni Hibrit Modellerini Tanıtacak
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Alfa Romeo, Paris Otomobil Fuarı'nda Junior Speciale Ibrida, Junior 280 Veloce ve 33 Stradale gibi yeni hibrit ve özel modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu araçlar, performans, estetik ve yakıt verimliliğini bir araya getiriyor.

Alfa Romeo, yeni Alfa Romeo Junior'ın hibrit versiyonu olan Junior Speciale Ibrida'yı dünya genelinde ilk kez Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, Paris Otomobil Fuarı'nda en yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Markanın İtalya ve Avrupa'nın en büyük otomobil segmentlerinden olan B segmentine dönüşünü simgeleyen Alfa Romeo Junior Speciale Ibrida modelinin dünya prömiyeri olacak. 136 beygir gücündeki bu hibrit araç, 156 beygirlik elektrik motorla da sunulacak ve estetik ve performansı bir araya getirecek. 1,2 litrelik 3 silindirli miller çevrim motoru ve 48V hibrit VGT (Değişken Geometrili Turbo) sistemi ile yüksek yakıt verimliliği sağlıyor. Elektrikli sürüş özelliği, özellikle şehir içinde sessiz ve verimli bir deneyim sunarken, aracın sportif tasarımı çift egzoz borusu, 18 inç alaşım jantlar ve Alcantara döşemeli Sabelt koltuklarla vurgulanıyor.

Fuarda sergilenecek bir diğer dikkat çekici model ise Alfa Romeo Junior 280 Veloce olacak.

Toplam 280 beygir gücündeki bu kompakt spor otomobil, üstün yol tutuşu ve sürüş dinamikleriyle öne çıkıyor. Elektrikli motoru ve TorSen sınırlı kaymalı diferansiyel sayesinde hem şehir içinde hem de açık yollarda yüksek performans sağlıyor. 4 metrelik uzunluğu ve 10,5 metrelik dönüş çapı ile şehir içi kullanıma uygun olan model, 400 litrelik geniş bagaj kapasitesi ile pratiklik sunarken, şarj sürelerinin kısa olması ve kompakt lityum-iyon akülerle daha hafif bir yapı sunuyor.

Alfa Romeo 33 Stradale, sınırlı sayıda üretilen ve yalnızca 33 adetle sınırlandırılan el yapımı bir model olarak fuarın ilgi odağı olacak. 1967'de piyasaya sürülen orijinal 33 Stradale'nin modern yorumu olan bu araç, hem tasarım hem de teknolojik açıdan benzersiz bir denge sunuyor. Estetik açıdan zarif hatlarıyla dikkat çeken 33 Stradale, minimalist bir iç tasarıma sahip olup, teknolojiyi sadelikle buluşturuyor. Araç, Alfa Romeo'nun sanat ve mühendislik alanındaki yenilikçi vizyonunu yansıtıyor.

Paris'te dünya prömiyeri yapılacak bir diğer model ise Alfa Romeo Tonale MY25 olacak. Yenilenen iç mekanı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çeken bu model, 160 beygir gücünde hibrit, 130 beygir gücünde dizel ve 280 beygir gücündeki Plug-In Hybrid motor seçenekleriyle sunuluyor. Tonale MY25'in kabin içinde yeniden tasarlanan orta konsol ve gösterge paneli, kullanıcılara daha iyi bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Aynı zamanda iki farklı donanım seviyesi ile daha geniş bir kitleye hitap ediyor.

Son olarak, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport serisi Stelvio ile Giulia modelleriyle, markanın spor mirasına atıfta bulunan 520 beygir gücündeki sınırlı üretim bir seri olarak dikkati çekiyor. 2,9 litrelik V6 çift turbo motoru, hafif karbon fiber gövde yapısı ve Akrapovic egzoz sistemi gibi performans unsurlarıyla donatılan model, özellikle yarış tutkunları için tasarlandı. Seri, karbon fiber detaylar, Giulia için 19 inç ve Stelvio için 21 inç alaşım jantlar ve sportif iç tasarımı ile hem estetik hem de performans açısından üst seviyede bir deneyim sunuyor.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Alfa Romeo Teknoloji Otomobil Ekonomi Paris

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