Alfa Romeo 33 Stradale, 'Yılın Süper Otomobili' Seçildi

Alfa Romeo'nun özel üretim otomobili 33 Stradale, Automobile Awards jürisi tarafından "Yılın Süper Otomobili" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası otomotiv uzmanları ve otomobil gazetecilerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmede Alfa Romeo 33 Stradale, farklı modeller arasından öne çıkarak birincilik ödülüne layık görüldü.

Alfa Romeo 33 Stradale, lanse edildiği günden bu yana sektör profesyonelleri, otomobil tutkunu koleksiyonerler ve İtalyan otomobilseverler tarafından heyecanla karşılanmayı sürdürüyor.