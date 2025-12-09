Haberler

Soğan üreticilerine 'Dikim zamanı' uyarısı

Güncelleme:
Alaşehir'de soğan tohumu satıcısı Kazım Kalın, ideal toprak koşullarıyla birlikte üreticilere soğan dikim zamanının geldiğini hatırlattı. Kalın, tohum seçiminde iklim faktörünün önemini vurguladı ve soğan ile sarımsak fiyatları hakkında bilgi verdi.

Alaşehir'de soğan tohumu satıcısı Kazım Kalın, yağışlarla birlikte toprağın ideal seviyeye ulaştığını belirterek üreticileri, "Verim kaybı yaşamamak için dikim tam şimdi yapılmalı." şeklinde uyardı. Tohum seçiminde iklim faktörünün kritik olduğunu vurgulayan Kalın, pazardaki güncel fiyatları da açıkladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yıllardır soğan ve soğan tohumu satışı yapan Kazım Kalın, son yağışlarla birlikte toprağın suya doyması ve tavlanması nedeniyle üreticilere önemli bir uyarıda bulundu. Kalın, yeşil ve baş soğan yetiştirmek isteyen çiftçiler için en uygun dikim döneminin başladığını söyledi.

Toprağın tam kıvamına geldiğini belirten Kalın, "Üreticilerimizin verim kaybı yaşamamaları için soğanlarını bu günlerde dikmeleri gerekiyor." dedi.

Tohum alırken çeşit seçimine dikkat

Soğan tohumlarında çeşit seçiminin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kalın, standart yerli, doğal, hobi ve hibrit tohumların yanı sıra olgunlaşma sürelerine göre erkenci, orta erkenci ve geç çeşitlerin tercih edildiğini ifade etti.

İklimin soğan yetiştiriciliğinde belirleyici olduğuna dikkat çeken Kalın, "Gelişme döneminde soğuk hava, baş bağlama sürecinde ise sıcaklık ve serin iklim gerekiyor. Tohum seçerken mutlaka bölgenin iklimi göz önünde bulundurulmalı. Erkenci çeşitler ılıman iklimlerde, orta erkenci olanlar daha soğuk bölgelerde tercih ediliyor. Kışlık soğanlar ise acı çeşitler olarak bilinir." dedi.

Ekim ve fiyat bilgilendirmesi

Bahçe tipi yemeklik soğan dikimi için en uygun döneme girildiğini belirten Kalın, üreticilerin toprağın tavını değerlendirmelerini isterken, aynı dönemde sarımsak dikimlerinin de yapılabileceğini belirtti.

Alaşehir'de salı günleri Kapalı Pazar Yeri, cuma günleri Soğuksu Mahallesi ve pazar günleri Yeni Mahalle'de kurulan semt pazarlarında soğan tohumları çeşidine göre kilogramı 90-125 TL, sarımsak ise 150-300 TL arasında alıcı buluyor. - MANİSA

