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Alarko, 70. Yılında Sorumlu İletişim Politikası'nı Yayınladı

Alarko, 70. Yılında Sorumlu İletişim Politikası'nı Yayınladı
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Alarko Şirketler Topluluğu, 70'inci yılında sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda Sorumlu İletişim Politikası'nı tanıttı. Şirket, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alarak yeni yatırımlarını sürdürülebilirlik prensipleriyle hayata geçirecek.

Alarko, marka kimliğini ve logosunu yenilediği 70'inci yılında, küresel kabul görmüş sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde şekillendirdiği "Sorumlu İletişim Politikası"nı paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm faaliyetlerini insan, ekonomi, gezegen ve gelecek için çok boyutlu değer yaratma felsefesi üzerinde şekillendiren Alarko Şirketler Topluluğu, marka ve pazarlama iletişimi faaliyetlerinde sürdürülebilir değer yaratma hedefiyle ilerliyor.

Tüm süreçlerinde çevresel ve sosyal etkileri dikkate alan, ilgili riskleri yöneterek olumlu etki yaratma fırsatlarını değerlendiren Alarko Şirketler Topluluğu, marka-pazarlama iletişimi ve sosyal sorumluluk projeleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ilkelerine ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na etkin katkı sağlıyor.

2050 net sıfır emisyon hedefleri ve sorumlu yatırım ilkeleri doğrultusunda tüm yeni yatırımlarını sürdürülebilirlik prensipleriyle hayata geçiren Alarko, Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak kadınların ekonomiye etkin katılımı için de kararlı adımlar atıyor.

Uluslararası ve yerel düzenlemelere uyum çerçevesinde grup şirketleriyle ortak hedefler belirleyen topluluk, attığı adımların etkisini ölçmeye, sürdürülebilirlik sonuçlarını paydaşlarıyla şeffaflıkla paylaşmaya, sürekli yeni hedefler alarak başarı çıtasını yükseltmeye önem veriyor. Attığı her adımın geniş bir ekosistemi doğrudan veya dolaylı etkileme gücü olduğu bilinciyle hareket eden Alarko, bu anlayış doğrultusunda tüm marka ve pazarlama iletişimi faaliyetlerini entegre düşünce yaklaşımıyla yürütüyor.

Alarko Şirketler Topluluğu, yeni bir adım atarak, çok şirketli kurumların yanlış veya yanıltıcı iddialarla ürünlerin doğa dostu olduğuna ilişkin tüketicide kafa karışıklığı yaratması olarak tanımlanan "yeşil boyama" ile mücadele konusundaki etki gücüne ilişkin Sorumlu İletişim Politikası'nı yayımladı.

Alarko, Sorumlu İletişim Politikası doğrultusunda çevresel sorumluluğun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, etik yönetim ve kapsayıcı iletişim dilini de öncelikleri arasına alıyor.

"İklim mücadelesinde, büyük şirketler rol model olmalı"

Açıklamada görüşlerine Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Nuri Yıldız, gezegen ve toplum için kritik öneme sahip iklim mücadelesinde, büyük şirketlerin rol model olması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Tarımdan havacılığa, sanayiden enerji depolamaya, kilit sektörlerden teknoloji transferine tüm yeni yatırımlarını sürdürülebilirlik odağıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldız, Türkiye'ye pek çok sürdürülebilir uygulama kazandırdıklarını kaydetti.

Yıldız, "Marka kimliğimizin ve logomuzun yenilendiği 70. yılımızda, henüz tüm dünyada oldukça yeni bir uygulama olan Sorumlu İletişim Politikası'nı Türkiye'de yayımlayan ilk holding olmanın gururunu yaşıyoruz. Alarko Şirketler Topluluğunun iş dünyasında yeşil boyamanın engellenmesi yönündeki bu öncü adımının, çok şirketli kurumlarımıza örnek olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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