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Aktif Bank'da üst düzey atamalar

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Aktif Bank'ın Hazine Grup Başkanlığına Recep Yakar, Özel Bankacılık ve Yatırım Ürünleri Grup Başkanlığına Fatin Kerem Seven atandı. Her iki yönetici de 20 yılı aşkın bankacılık deneyimine sahip.

Aktif Bank'ın Hazine Grup Başkanlığına Recep Yakar, Özel Bankacılık ve Yatırım Ürünleri Grup Başkanlığına da Fatin Kerem Seven atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Aktif Bank'ta üst yönetim yapılanmasında yeni atamalar gerçekleştirildi.

Aktif Bank'a 2014 yılında katılan Recep Yakar, Hazine Grup Başkanı, 2012 yılında katılan Fatin Kerem Seven ise Özel Bankacılık ve Yatırım Ürünleri Grup Başkanı olarak görevlendirildi.

Anadolu Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Yakar, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Finansal Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Bankacılık kariyerinde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Yakar, yeni görevinde bankanın hazine faaliyetlerine liderlik edecek.

Özel Saint Michel Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nden mezun olan Fatin Kerem Seven ise Bahçeşehir Üniversitesinde Uluslararası Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Bankacılık deneyime 20 yılı aşkın süredir sahip olan ve 2025'te Aktif Yatırım Menkul Değerler iştirakininin kuruluşunu gerçekleştiren Seven, Aktif Bank'taki yeni görevinde özel bankacılık ve yatırım ürünleri alanlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Kaynak: AA / Enes Ege
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