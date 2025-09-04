Aksa Jeneratör, 2024 Faaliyet Raporu ile 6 Uluslararası Ödül Kazandı

Aksa Jeneratör'ün 'Sınır Tanımayan Güç' temasıyla hazırladığı 2024 Faaliyet Raporu, LACP 2024 Vision Awards'ta 'Platin Ödül' dahil 6 uluslararası ödüle layık görüldü.

Aksa Jeneratör, 2024 yılı faaliyet raporuyla uluslararası iletişim dünyasında önemli bir başarıya elde etti. İletişim alanının en prestijli organizasyonlarından LACP (League of American Communications Professionals) 2024 Vision Awards'ta "Enerji - Ekipman ve Hizmetler" kategorisinde Platin Ödül dahil olmak üzere toplam 6 ödül kazandı. 'Sınır Tanımayan Güç / Power Without Borders' temasıyla hazırlanan Aksa Jeneratör 2024 Faaliyet Raporu; üreticiliği, içerik kalitesi, tasarım yaklaşımı ve stratejik anlatımıyla değerlendirme jürisinden tam not aldı.

Açıklamaya göre, her yıl dünya çapında yüzlerce kurumun katıldığı LACP Vision Awards, faaliyet ve sürdürülebilirlik raporlamasında en iyi uygulamaları ödüllendiriyor. Aksa Jeneratör, aldığı 6 ödülle yalnızca sektöründe değil, tüm dünyada kurumsal iletişim ve raporlama standartlarının da öncülerinden biri olduğunu gösterdi. - İSTANBUL