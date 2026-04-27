Aksa Doğalgaz, Şanlıurfa'da 340 bin aboneyi aşmayı hedefliyor

Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Şirket Müdürü Muhammed Nezih Ural, Şanlıurfa'da abone sayısını yıl sonuna kadar 341 bine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ural, geçen yıl gerçekleştirdikleri genişleme çalışmalarından yeni dönem faaliyetlerine, tüketim değerlerinden Şanlıurfa'nın hava kalitesindeki iyileşmeye birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Merkez ilçeler Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü'nün yanı sıra Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Viranşehir, Siverek ve Bozova ilçelerindeki abonelere genişleme faaliyetleri kapsamında doğal gaz ulaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Ural, yatırım faaliyetleriyle Şanlıurfa'nın enerji altyapısını daha da güçlendireceklerini kaydetti.

Ural, yıl sonuna kadar yaklaşık 29 bin konutu daha doğal gazla buluşturmayı ve Suruç ilçesini doğal gaza kavuşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Böylelikle ilimizde doğal gazı ulaştırmadığımız ilçemiz kalmayacak ve abone sayımız yaklaşık 341 bine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan 4 bin 108 deprem konutuna doğal gaz ulaştırdıklarını aktaran Ural, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu adımla birlikte 6 Şubat depremlerinden bu yana toplam 15 bin 199 deprem konutuna gaz arzını sağladık. 2025, oldukça verimli bir yıldı, şebeke uzunluğumuz bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 2 bin 143 kilometreye ulaştı. Abone sayımız da yüzde 11 artışla 312 bin oldu. 2025 yılında Şanlıurfa'da hane başı ortalama tüketim 890 metreküp, yıllık genel tüketim ise 230,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. 2025'te Siverek'te 4 bin 100 hane doğal gaz konforuna kavuşurken, abone sayımız 30 bine ulaştı. Siverek'te yakaladığımız bu ivmeyi diğer ilçelerimize de taşımak amacıyla yatırımlarımızı, talep doğrultusunda planlıyor, vatandaşlarımızın konforlu ve ekonomik doğal gazla buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ural, Şanlıurfa'nın hava kalitesinin hissedilebilir düzeyde iyileştiğini, doğal gazın yaşam konforunu artırmakla kalmayıp, daha temiz ve güvenle solunabilir bir hava sahası oluşmasına önemli ölçüde katkı sağladığını ifade ederek, "Kömür ve odun kullanımına bağlı gelişen solunum yolu hastalıkları riski doğal gaz kullanımı arttıkça giderek azalıyor. 2025'te ilimizde kömür yerine doğal gazı tercih eden abonelerimiz sayesinde 672 ton karbon salımı azaltımı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.