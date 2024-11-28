Akkök Holding'de Yönetim Değişikliği: Cengiz Taş ve Didem Tunçbilek Yeni Görevlerine Başladı

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı olarak atanırken, Aksa Akrilik Genel Müdürlüğü pozisyonuna Didem Tunçbilek getirildi.

Akkök Holding, kimya ve ileri malzemeler alanındaki stratejik büyüme hedefleri kapsamında, kimya şirketlerinin odağını ve büyüme potansiyelini artırma amacıyla Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanlığı'nı kurdu.

Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanlığı'na, 1991 yılından bu yana Akkök Holding'in farklı kademelerinde önemli başarılara imza atan ve 2011 yılından beri Aksa Akrilik Genel Müdürü olarak görev yapan Cengiz Taş atandı. Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Şirketleri, Aksa Akrilik, Akkim Kimya, DowAksa, Akcoat, Epsilon Kompozit ve Ak-Pa şirketlerinden oluşuyor.

Aksa Akrilik Genel Müdürlüğü pozisyonuna ise, 26 yıldan bu yana Aksa Akrilik'te pazarlama ve satış alanında birçok başarılı projeye liderlik etmiş olan Aksa Akrilik İş Geliştirme Direktörü Didem Tunçbilek atandı. - İSTANBUL