Haberler

Akiş GYO kurumsal yönetim derecelendirme notunu yükseltti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akkök Holding'in iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2025'te kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,66 puana çıkararak, şeffaflık ve sürdürülebilir yönetim ilkelerine bağlılığını gösterdi.

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Akiş GYO), bu yıl kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,66'ya çıkarttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20'nci yılını kutlayan Akiş GYO, kurumsal yönetim alanında başarılı sonuçlarına yenisini ekledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum sağlayarak hareket eden şirket, 2025'te kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,66 puana yükseltti.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir yönetim ilkelerine bağlılığıyla bu notu elde eden Akiş GYO, kurumsal yönetim uygulamalarındaki konumunu güçlendirdi.

Kurulduğu günden bu yana etik değerlere, paydaş güvenine ve sürdürülebilir yönetişim ilkelerine önem veren şirket, değer üreten bir gelecek inşa etme hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, 20 yıldır faaliyetlerini şeffaflık, güven ve sürdürülebilir değer üretimi üzerine inşa ettiklerini belirtti.

Kurumsal yönetim anlayışını, uzun vadeli başarıyı ve paydaş memnuniyetini güvence altına alan bir yönetim kültürü olarak gördüklerini aktaran Çanakçılı, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz not artışı, bu kültürün olgunlaşmasının ve sürekli iyileştirme yaklaşımımızın güçlü bir yansıması. Sürdürülebilirlik raporlamasında şeffaflık ve çalışan deneyimindeki yenilikçi uygulamalarla kurumsal yönetim standartlarımızı her yıl daha da ileri taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla, paydaşlarımızla kurduğumuz güven ilişkisini güçlendirirken, Akiş GYO'nun lider konumunu korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona sakın kimliğinizi bırakmayın
title