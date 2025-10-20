Haberler

Akiş GYO, Alışveriş Merkezlerinde Sürdürülebilirlik Performansını Ölçümleyecek

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Greendeks platformu ile iş ortağının çevresel, sosyal ve yönetişim performansını değerlendirecek. Bu proje alışveriş merkezi sektöründe şeffaflığı artırmayı ve sürdürülebilir gelişimi gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Akiş GYO), alışveriş merkezi sektöründeki kiracı, tedarikçi ve iş ortaklarının çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performanslarını ölçümleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, Kredi Kayıt Bürosu'nun sürdürülebilirlik temasına özel geliştirdiği Greendeks platformuyla yaptığı işbirliği kapsamında alışveriş merkezi ekosisteminde tüm değer zincirinin sürdürülebilirlik karnesini çıkaracak.

Akiş GYO ilk etapta 30'a yakın iş ortağının sürece dahil olmasını planlıyor. Değerlendirmeyle elde edilecek skorlar, paydaşların sürdürülebilirlik gelişimini görünür kılarken, sektörün karbon ayak izini azaltma yönündeki somut adımlarına da veri temelli bir zemin kazandıracak.

Son dönemde yapılan araştırmalar, tüketicilerin yüzde 70'inin alışveriş tercihlerinde markaların sürdürülebilirlik performansını dikkate aldığını ortaya koyuyor.

Türkiye'de perakende sektörünün yıllık cirosu 500 milyar lirayı aşarken, ÇSY kriterlerine uyum sağlayan markaların uzun vadede yatırımcı ilgisini ve müşteri sadakatini yüzde 20'ye kadar artırdığı görülüyor.

Akiş GYO'nun Greendeks işbirliğinde yer alan markalar da halihazırda geri dönüşümden enerji verimliliğine, sürdürülebilir koleksiyonlardan karbon azaltımına uzanan uygulamalarıyla öne çıkıyor. Bu işbirliğiyle ilk kez bu çalışmalar şeffaf biçimde ölçümlenip karşılaştırılabilecek.

Akiş GYO'nun attığı bu işbirliği, küresel ölçekte yaşanan dönüşümle de örtüşüyor. Bu yıl itibarıyla Avrupa Birliğinin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) yürürlüğe girerken, Türkiye'de 2026'da benzer düzenlemelerin devreye girmesi planlanıyor.

"İşbirliği, inovasyona dayalı büyüme yaklaşımımızın somut bir göstergesi"

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, projenin AVM sektöründe önemli bir şeffaflık yarattığını belirtti.

Çanakçılı, "Kiracılarımızın sürdürülebilirlik yolculuklarını görünür kılarken biz de tüm ekosistemi geleceğin beklentilerine bugünden hazırlıyoruz. 20 yıllık deneyimimizin üzerine inşa ettiğimiz bu yeni dönemde sektörümüzün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etmek istiyoruz. Greendeks işbirliği bu vizyonun önemli bir adımı, inovasyona dayalı büyüme yaklaşımımızın somut bir göstergesi ve önümüzdeki dönemde sektörümüz için yeni bir standart oluşturacak nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin de sürdürülebilirliği finansal sistemin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

Şahin, Akiş GYO ile yaptıkları işbirliğinin sürdürülebilirlik odağında AVM sektöründe dönüşümün önünü açtığını kaydetti.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
