Akkök Holding'in stratejik iş alanlarından biri olan gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, 2023 birinci yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net karı 2.3 milyar lira olarak gerçekleşirken, cirosu yüzde 93 artarak 683 milyon TL'ye ulaştı. AVM'lerdeki kira gelirlerinde yaşanan artışın etkisiyle şirketin performansı güçlendi.

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, 2023 birinci yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında 2.3 milyar lira net kar elde eden şirketin cirosu da aynı dönemde yüzde 93 artışla 683 milyon TL'ye ulaştı.

Akiş GYO, 2023 birinci yarıyılı finansal sonuçlarını açıkladı. Perakende sektöründe yaşanan canlılığın AVM'lerdeki kira gelirlerine de yansımasıyla şirket, yılın ilk altı aylık döneminde cirosunu yüzde 93 artırırken, aktiflerini de yüzde 45 büyüttü. Yılın ilk üç aylık döneminde 107 milyon lira olan net kar, yatırım amaçlı gayrimenkullerin ara dönem değerleme artışları ile birlikte altı aylık dönemde 2 milyar 260 milyon liraya yükseldi. Şirketin yüzde 100 sahibi olduğu ve yüzde 99 gibi yüksek doluluk oranlarıyla öne çıkan Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde güçlü operasyonel performansa katkı sağlıyor.

"AVM'lerde metrekare başına ciro arttı"

Her geçen gün ivmelenen ziyaretçi sayılarının da şirket performansına olumlu katkıda bulunduğunu söyleyen Akiş GYO Genel Müdürü Levent Çanakçılı, "2023 yılının ilk yarısını başarı ile tamamladık. Alışveriş merkezlerinin tarihi zirvelerdeki doluluk oranlarına ek olarak içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürde perakende sektöründeki ivmeyi destekleyen tüketim iştahı neticesinde AVM'lerimizdeki metrekare başına ciro oranlarında yıllık bazda yüzde 119 oranında yükselme gözlemlenirken, AVM'lerdeki kira gelirlerimizde de yıllık bazda yüzde 98 oranında artış yaşanırken, 2023 yılının ilk yarısında konsolide ciromuz yüzde 93 artışla 683 milyon TL ciroya ulaştı. Yılın ilk yarısında aktiflerimiz de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 16.3 milyar TL'ye ulaştı. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışları neticesinde 2 milyar 260 milyon TL mertebesinde bir kar ile yılın ilk yarısını tamamladık" diye konuştu.

"Sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projelerimizin olumlu katkısı oldu"

Ana iş kolları olan ticari gayrimenkullerindeki kiracıların içinde bulunduğu perakende sektöründeki dinamizmin, şirketin güçlü kurumsal yapısı ile birleşmesiyle ilk yarıyılı finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik anlamında başarılı bir şekilde tamamladıklarına işaret eden Genel Müdür Çanakçılı, AVM'lerde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma çalışmalarını hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti. Alışveriş merkezlerinin çekim ve deneyim merkezi olmasının, oldukça yüksek doluluk oranlarıyla birleşince hem kiracılar hem de ziyaretçiler tarafından olumlu geri bildirimleri olduğunu söyleyen Çanakçılı "Şirketimizin son 2-3 senedir temel odak noktası borçluluğu ve açık pozisyonu azaltmak, sürdürülebilirlik ve inovasyon odağında sektöre öncülük etmeye devam etmek. Bu kapsamda yılın ilk yarısında yaklaşık 182 milyon TL tutarında varlık satışı yapmanın yanında, sürdürülebilirlik raporlama çerçevemizi genişlettik ve inovatif projeleri hayata geçirdik. 2023 yılında ana stratejimizden sapmadan ziyaretçilerimize deneyim odaklı konseptler ile dokunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL