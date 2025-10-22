Akbank'tan Gönüllü Gençlerle Down Sendromu Etkinliği

Akbank'ın "Şehrin İyi Hali" projesi kapsamında gönüllü gençler, Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Down sendromlu bireylerle bir araya geldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte gönüllü gençler, Down sendromuna ilişkin bilgi edindikleri bir eğitime katıldı. Ardından Down sendromlu doğan bebekler ve aileleri için "hayata merhaba paketleri" hazırlayan gençler, Down sendromlu bireylerin şefliğinde mutfağa girip pizza yaptı.

Etkinliğe müzik grubu Madrigal'in üyeleri de katılarak gönüllülere destek verdi.

Şehrin İyi Hali programı, gençleri gönüllülüğe teşvik ederek toplumsal fayda yaratmayı sürdürüyor. Proje kapsamında gönüllü gençler, Ekim ayı sonuna kadar çeşitli alanlarda etkinliklerde yer alacak.

Gönüllüler, Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile evsiz bireylere yemek hazırlanması ve dağıtımı çalışmalarına katılacak, Kurtaran Ev iş birliğiyle yardıma muhtaç hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine destek olacak.

TURMEPA işbirliğiyle gerçekleştirilecek kıyı temizliği etkinliklerinde deniz ekosisteminin korunmasına katkıda bulunacak. Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla çeviklik ve psikolojik sağlamlık gibi konularda eğitimler alacak.

Etkinliklerde, gönüllü olmak isteyen 18-22 yaş arası gençler, projelere "sehriniyihali.com" adresinden başvurabilecek.

Program, 3 Kasım'da müzik grubu Madrigal'in konseriyle tamamlanacak ve katılımcılara gönüllülük katkılarını belgeleyen sertifikalar verilecek.