Akbank Sanat'tan şubat ayına özel etkinlik programı

Akbank Sanat, "Akbank Sanat Her Yerde" çatısı altında şubatta, seminer, atölye, tiyatro ve söyleşilerden oluşan programıyla sanatseverlerle buluşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şubat ayı programında çocuklara yönelik atölyelerden yetişkinlere hitap eden seminer ve söyleşilere kadar farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına yönelik etkinlikler yer alıyor.

Program kapsamında geri dönüşüm temalı çocuk atölyeleri, çağdaş sanat ve küratörlük seminerleri, öğrenme programları ve tiyatro gösterileri düzenlenecek.

Etkinlikler, İstanbul'un yanı sıra farklı şehirlerde ve çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirilerek her yaştan katılımcının sanatla buluşturulması hedefleniyor.

Şubat ayı etkinlik takvimine ve program detaylarına Akbank Sanat'ın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.