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Akbank, 2024'ün İlk Yarısında 1 Trilyon 461 Milyar TL Kredi Desteği Sağladı

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Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Gür, Akbank'ın Türk ekonomisine 2024'ün ilk yarısında 1 trilyon 461 milyar TL kredi desteği sağladığını belirtti.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gür, Akbank'ın Türk ekonomisine 2024'ün ilk yarısında 1 trilyon 461 milyar TL kredi desteği sağladığını belirtti.

Genel Müdür Kaan Gür, Akbank'ın 2024 ikinci çeyrek finansal sonuçları üzerine yaptığı açıklamada, "Süregelen jeopolitik gerilimler ve yüksek faiz ortamına rağmen bu yılın ilk yarısında küresel ekonomik görünümde önemli iyileşmeler görüldü. Türkiye'de de atılan adımlar sonucunda cari açıktan ülke risk primine pek çok alanda olumlu neticeler elde edilmeye devam edildi. Bu süreçte Türk bankacılık sektörü güçlü yapısını korumayı sürdürdü. Türkiye'nin geleceğine inanan bir banka olarak Akbank da, ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam etti" dedi.

"2024'ün ilk yarısında ekonomimize 1 trilyon 461 milyar TL kredi desteği sağladık"

Gür, açıklamalarına şöyle devam etti:

"2024'ün ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 1 trilyon 182 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 461 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 463 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 2 trilyon 291 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 18,3 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız yılın ilk yarısında 24 milyar 104 milyon TL konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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