Akaryakıtta tabelalar değişti! Benzine büyük zam

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Benzine yapılan 98 kuruşluk zam akaryakıt tabelalarına yansıdı. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 98 kuruşluk zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişim olmadığı açıklandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 43.10 TL/Litre

Motorin: 43.30 TL/Litre

LPG: 26.03 TL/Litre

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 42.99 TL/Litre

Motorin: 43.24 TL/Litre

LPG: 25.49 TL/Litre

Ankara:

Benzin: 43.53 TL/Litre

Motorin: 43,87 TL/Litre

LPG: 26,04 TL/Litre

İzmir:

Benzin: 44,02 TL/Litre

Motorin: 44,39 TL/Litre

LPG: 25.94 TL/Litre