Akaryakıtta tabelalar değişti! Benzine büyük zam
Benzin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 98 kuruş zam yapıldı. Yeni zam akaryakıt tabelalarına da yansıdı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Benzine yapılan 98 kuruşluk zam akaryakıt tabelalarına yansıdı. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 98 kuruşluk zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişim olmadığı açıklandı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 43.10 TL/Litre
Motorin: 43.30 TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin: 42.99 TL/Litre
Motorin: 43.24 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre
Ankara:
Benzin: 43.53 TL/Litre
Motorin: 43,87 TL/Litre
LPG: 26,04 TL/Litre
İzmir:
Benzin: 44,02 TL/Litre
Motorin: 44,39 TL/Litre
LPG: 25.94 TL/Litre