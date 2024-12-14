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Akaryakıtta tabelalar değişti! Benzine büyük zam

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Benzin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 98 kuruş zam yapıldı. Yeni zam akaryakıt tabelalarına da yansıdı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Benzine yapılan 98 kuruşluk zam akaryakıt tabelalarına yansıdı. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 98 kuruşluk zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişim olmadığı açıklandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 43.10 TL/Litre

Motorin: 43.30 TL/Litre

LPG: 26.03 TL/Litre

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 42.99 TL/Litre

Motorin: 43.24 TL/Litre

LPG: 25.49 TL/Litre

Ankara:

Benzin: 43.53 TL/Litre

Motorin: 43,87 TL/Litre

LPG: 26,04 TL/Litre

İzmir:

Benzin: 44,02 TL/Litre

Motorin: 44,39 TL/Litre

LPG: 25.94 TL/Litre

Akaryakıtta tabelalar değişti! Benzine büyük zam
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Nerede bu EDİSON'CULAR ? ... Lan Edison , lan Edison ... Senin var ya öbür dünyada da yatacak yerin yok . Nereden buldun bu ampulü ?

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Bu kadar özel araba varsa trafikte , demek ki benzini alacak para da herkes de var..

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Akaryakıtta gelen zam her şeyi etkiler

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Haber YorumlarıOsman Demircan:

Baya büyük zammış

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

yine çaktılar zammı

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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Ocak sonuna tabela 50 TL yi görecek

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