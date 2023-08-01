Akaryakıta kallavi bir zam daha! Oto gazın litresi 16 lirayı aşacak

Akaryakıttaki zam furyası artarak devam ediyor. Bugün motorine gelen zammın ardından yarın da oto gaza kallavi bir zam bekleniyor. Fiyatı 2 lira birden artacak olan oto gazın litresi 16 lirayı aşacak.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarının yükselmesi, KDV ve ÖTV oranlarının artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Gece yarısı motorine gelen zammın ardından bu gece de oto gaza kallavi bir zam geliyor. 2 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın litresinin 2 lira artması bekleniyor.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 16 lira 25 kuruşa, Ankara'da 16 lira 16 kuruşa, İzmir'de ise 15 lira 87 kuruşa çıkacak.

FİYAT SÜREKLİ ARTIYOR

Son dönemde akaryakıt fiyatları sürekli artıyor. 21 Temmuz'da motorine 1 lira 55 kuruş, 25 Temmuz'da benzine 2 lira, 26 Temmuz'da oto gaza 24 kuruş, bugün ise motorine 2 lira zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.