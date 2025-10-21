Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarına yansımaya başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL FİYATLAR

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 52,29 lira, Ankara'da 52,15 lira ve İzmir'de 53,63 lira seviyelerine düşecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu düşüşün, küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemeden kaynaklandığı belirtiliyor.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Benzin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor. Fiyatların önümüzdeki günlerde petrol piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak yeniden gözden geçirilmesi öngörülüyor.