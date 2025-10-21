Haberler

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor
Güncelleme:
Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarına yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, motorin fiyatına yarından itibaren geçerli olacak şekilde 98 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarına yansımaya başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL FİYATLAR

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 52,29 lira, Ankara'da 52,15 lira ve İzmir'de 53,63 lira seviyelerine düşecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu düşüşün, küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemeden kaynaklandığı belirtiliyor.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Benzin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor. Fiyatların önümüzdeki günlerde petrol piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak yeniden gözden geçirilmesi öngörülüyor.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAhmad Ferhad:

ay ne indirim ne indirim gözlerim yaşardı, 2 gün sonra 3 tl zam gelir bu daha fazla saplamak için açılma ve kaptırma çalışması

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Yilmaz:

Biz 50tl lik elektrikli yüklüyoruz şehri geziyoz aga sıkınti yok

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bir indir üç bindir muhabbetine devam.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahir Çaylı:

52 lerden bahsediyor, biz niye Denizlide 57 den alıyoruz Dizeli......

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCENGİZ B.:

brent petrol düştükten sonra gram indirim yapıyolar. brent petrol şayet artarsa aynı gece okkalı bir zam yapıyolar ????

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
