Akaryakıta çifte indirim! Benzinin litresi 2 lira 13 kuruş, LPG'nin litresi ise 1 lira 71 kuruş düştü - Haberler

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Akaryakıta çifte indirim! Benzinin litresi 2 lira 13 kuruş, LPG'nin litresi ise 1 lira 71 kuruş düştü

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Motorine 2 gün üst üste gelen indirimin ardından bugün de benzin ve LPG'nin fiyatı düştü. Benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye 1 lira 71 kuruş indirim geldi. Böylece benzin 25 lira seviyelerine, oto gaz ise 10 lira seviyelerine geriledi.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. 29 ve 30 Haziran tarihlerinde motorine üst üste gelen indirimlerin ardından şimdi de benzin ve LPG'nin fiyatı düştü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 71 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.17'ye, Ankara ve İzmir'de 25.29 TL'ye geriledi. Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi. Akaryakıt fiyatları bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.

29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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