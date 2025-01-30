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Akaryakıta bu kez indirim gelecek

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Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta yansıyacak. Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 89 kuruş indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorinin litre fiyatında 89 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 46 lira 29 kuruş

Motorin: 47 lira 31 kuruş

Ankara

Benzin: 46 lira 80 kuruş

Motorin: 47 lira 98 kuruş

İzmir

Benzin: 47 lira 17 kuruş

Motoin: 48 lira 36 kuruş

Akaryakıta bu kez indirim gelecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ülke bitti lan ülkeee. biz eskiden, ecevit döneminde mesela benzin kuyruğuna giriyorduk ne güzel . şimdi şu akaryakıt fiaytlarına bakar mısın. kuyruğa bile girip alamıyoruz. ah ulan ahhh ne güzeldi eskiden 302 merce.des otobüslerle kağnı gibi tek şeritli yollarda tıkır tıkır giderdik. yol o kadar uzardı ki dostluk geliştrirdi insanlar yolculuk esnasında . şimdi otobanda bas 2 saate vardın. yok uçağa bin. hop oradasın. ulan nankörler eskinin kıymetini bilmedi gitti laaa.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Petrol ağaları bizimle eğleniyor.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

arkadaş bırakın bu hikayeyi 2,5 zam yapıyorsun 89 kuruş indirim yapıyorsun oynamayın 50 lira yapın yıl sonuna kadar dokunmayın petrole zam yaptın diye halci dünya kadar asılsız zam yapıyor indirdiğinde tık yok bugün kara taşımacılığında navlun kg fiyatı sadece TL-kg dır adamla sizin bu asılsız fiyat ayarlamanız yüzünden kazık üstüne kazık atıyorlar

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Haber YorumlarıHamza ALMALI:

Havasını alıyorlar. Daha iyi otutturmak için...

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bugün indirim gelir yarın zam yine

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

az önceki yazımda navlun ücreti 2 TL - kg dır önemli olan bu düzeltme yapıyorum

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