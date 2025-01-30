Akaryakıta bu kez indirim gelecek
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta yansıyacak. Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 89 kuruş indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorinin litre fiyatında 89 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.
Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul
Benzin: 46 lira 29 kuruş
Motorin: 47 lira 31 kuruş
Ankara
Benzin: 46 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 98 kuruş
İzmir
Benzin: 47 lira 17 kuruş
Motoin: 48 lira 36 kuruş