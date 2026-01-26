Akaryakıta bir haftada 2. zam

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.

YENİ BENZİN FİYATLARI

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 55,15 TL'ye, Ankara'da 56,06 TL'ye, İzmir'de 56,35 TL'ye yükselecek.

MOTORİNE CUMA GÜNÜ ZAM GELMİŞTİ

23 Ocak Cuma günü de motorinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam gelmişti. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 57,28 TL, Ankara'da 58,40 TL, İzmir'de 58,68 TL seviyesinde bulunuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.10 TL

Motorin litre fiyatı: 57.34 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.92 TL

Motorin litre fiyatı: 57.16 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

Motorin litre fiyatı: 58.42 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.27 TL

Motorin litre fiyatı: 58.69 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL