Akaryakıta bir haftada 2. zam
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 1,11 kuruş zam geliyor. Son olarak cuma günü de motorine 1 lira 40 kuruş zam gelmişti.
- Benzin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.
- Motorin fiyatlarına 23 Ocak Cuma günü 1 lira 40 kuruş zam gelmişti.
- Benzin fiyatları İstanbul'da 55,15 TL, Ankara'da 56,06 TL, İzmir'de 56,35 TL seviyelerine yükseliyor.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.
YENİ BENZİN FİYATLARI
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 55,15 TL'ye, Ankara'da 56,06 TL'ye, İzmir'de 56,35 TL'ye yükselecek.
MOTORİNE CUMA GÜNÜ ZAM GELMİŞTİ
23 Ocak Cuma günü de motorinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam gelmişti. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 57,28 TL, Ankara'da 58,40 TL, İzmir'de 58,68 TL seviyesinde bulunuyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.10 TL
Motorin litre fiyatı: 57.34 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.92 TL
Motorin litre fiyatı: 57.16 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
Motorin litre fiyatı: 58.42 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.27 TL
Motorin litre fiyatı: 58.69 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL