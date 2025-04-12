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Akaryakıt pompa fiyatları son zamla yükseldi

Akaryakıt pompa fiyatları son zamla yükseldi
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Haberler
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Brent petrol fiyatının 74 dolardan 60 dolara gerilemesinin ardından benzin ve motorinin pompa fiyatlarında ardı ardına indirim yapılmıştı. Ancak son uygulanan zamla birlikte akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseldi. Bugün itibariyle geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 82 kuruşluk bir zam geldi.

ABD'nin ek gümrük vergisi kararının ardından petrol fiyatları da son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Sürekli artış gösteren akaryakıt fiyatlarına ilişkin çifte müjdeler geldi. Ardı ardına indirimlerin yürürlüğe girdiği akaryakıt piyasasında bu kez zam konuşuluyor. Alınan bilgiye göre cumartesi itibarıyla benzin fiyatlarına 82 kuruşluk bir zam geldi.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen indirimler, benzinde 3 lira 59 kuruşluk bir gerilemeyi beraberinde getirdi. Brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmaların ardından pompa fiyatlarında yine değişiklik yaşandı. işte son değişiklik sonrası akaryakıt pompa fiyatlarındaki son durum:

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 44.18 TL/LT

Motorin 44.32 TL/LT

Otogaz 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 44.03 TL/LT

Motorin 44.20 TL/LT

Otogaz 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin 44.75 TL/LT

Motorin 45.07 TL/LT

Otogaz 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin 45.12 TL/LT

Motorin 45.43 TL/LT

Otogaz 27.24 TL/LT

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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