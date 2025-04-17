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Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geldi
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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında büyük dalgalanma yaşanıyor. Brent petrol 75 dolardan 63 dolara gerilerken akaryakıtta indirimler yapılmıştı. Ancak şimdilerde bu indirimler sona ererken benzine 97 kuruşluk yeni zam geldi.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar bir kez daha benzine yönelik fiyat artışına neden oldu. Küresel çapta belirlenen fiyatlar dahilinde Türkiye'de benzinin litresine 97 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt ürünlerinden benzine 97 kuruş zam yapıldı ve fiyatlar pompaya yansıtıldı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.15 TL/LT

Motorin 44.37 TL/LT

Otogaz 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.00 TL/LT

Motorin 44.25 TL/LT

Otogaz 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.75 TL/LT

Motorin 45.16 TL/LT

Otogaz 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.11 TL/LT

Motorin 45.51 TL/LT

Otogaz 27.24 TL/LT

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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