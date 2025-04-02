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Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası geliyor. Benzin grubunda gelecek hafta kesinleşen ancak pompa fiyatlarına yansımayan zam sonrası litre fiyatında 2 lira 50 kuruş artış olacak. Fiyat artışı 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bu hafta fiyatlarda geçen hafta karar verilen zam ile birlikte yeni bir artış görülecek. Buna göre; benzine 3 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacak. Geçtiğimiz hafta gelen ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL'lik artışla birlikte toplam zam 2,5 TL'yi buluyor. Yeni fiyatlarla İstanbul'da benzinin litresi 48 TL'yi aşacak.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 46.72 TL/LT

Motorin 46.83 TL/LT

Otogaz / LPG 28.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 46.57 TL/LT

Motorin 46.71 TL/LT

Otogaz / LPG 27.59 TL/LT

ANKARA

Benzin 47.29 TL/LT

Motorin 47.57 TL/LT

Otogaz / LPG 28.09 TL/LT

İZMİR

Benzin 47.65 TL/LT

Motorin 47.93 TL/LT

Otogaz / LPG 28.04 TL/LT

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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