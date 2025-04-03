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Akaryakıt fiyatlarına hem zam hem indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına hem zam hem indirim bekleniyor
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Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklik bekleniyor. Buna göre, benzinin litresine yarından itibaren 1 lira 8 kuruş zam bekleniyor. Oto gazda da 81 kuruş indirim öngörülüyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte yarından itibaren geçerli olacak şekilde, benzine zam, oto gaza ise indirim bekleniyor.

BENZİNE ZAM OTO GAZA İNDİRİM

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam bekleniyor. Oto gaza ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş indirim öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.

İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruştan satışa sunuluyor.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

haberi okuduk bu arada beklenen listesinde sandık da var

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Elktrikli araç sayısı her geçen gün artıyor.

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