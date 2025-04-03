Akaryakıt fiyatlarına hem zam hem indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte yarından itibaren geçerli olacak şekilde, benzine zam, oto gaza ise indirim bekleniyor.

BENZİNE ZAM OTO GAZA İNDİRİM

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam bekleniyor. Oto gaza ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş indirim öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.

İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruştan satışa sunuluyor.