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Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor

Akaryakıt fiyatlarına haftanın ikinci zammı geliyor
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Akaryakıt fiyatlarında bugün itibariyle değişiklik yaşandı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,50 lira artış yaşandı. Motorinin litre fiyatına ise yarından itibaren geçerli olacak şekilde 1,3 liralık zam bekleniyor.

Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarında değişimler ve dövizdeki hareketlilik pompa fiyatlarına yansıdı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,50 TL fiyat artışı oldu.

MOTORİNE DE ZAM GELİYOR

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle,motorinin litre fiyatına ise yarından itibaren geçerli olacak şekilde 1,3 liralık zam bekleniyor. Yeni fiyatın bu gece 00.00'da pompaya yansıyacağı bildirildi.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 46.79 TL/LT

Motorin 44.22 TL/LT

Otogaz / LPG 26.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 46.65 TL/LT

Motorin 44.11 TL/LT

Otogaz / LPG 25.59 TL/LT

ANKARA

Benzin 47.43 TL/LT

Motorin 45.05 TL/LT

Otogaz / LPG 26.09 TL/LT

İZMİR

Benzin 47.77 TL/LT

Motorin 45.38 TL/LT

Otogaz / LPG 26.04 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkmn4083:

genel seçim gecesi meydana dökülenler var dı " dedesi abdulhmit vardı qah qah" diyordu onunda arabası vardı o da eminim bu haberi sevinçle karşılamıştır

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