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AJet yurt içi uçuşlarda %30 indirim

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AJet, yurt içi uçuşlar için 6 Ekim-31 Aralık arasında geçerli yüzde 30 indirimli biletleri yarın 23.59'a kadar satışa sundu. İndirim, sadece web sitesi ve mobil uygulamada geçerli olup koltuk seçimlerini de kapsıyor.

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satılacak indirimli biletler, 6 Ekim ile 31 Aralık'taki (26 Ekim ile 1 Kasım 2026 arasındaki tarihler hariç) tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

İndirimli biletler, sadece "AJet.com" ile şirketin mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
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