Haberler

Airbus, siber güvenlik şirketi Quarkslab'ı satın alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, siber güvenlik şirketi Quarkslab'ı satın almaya yönelik anlaşma yaptı.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, siber güvenlik şirketi Quarkslab'ı satın almaya yönelik anlaşma yaptı.

Airbus, Fransız siber güvenlik şirketi Quarkslab'ı satın almak için anlaşma yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Şirket, bu yatırımla hem Fransız otoriteler için güvenilir ve egemen bir ortak konumunu güçlendirmeyi hem de Avrupa siber güvenlik ekosistemindeki varlığını artırmayı hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

Sürecin sosyal ortaklarla istişare ve düzenleyici onayların ardından 2026 yılı içinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, Quarkslab'ın 2011 yılında kurulan, yaklaşık 100 çalışanı bulunan ve ağırlıklı olarak Paris ve Rennes'te faaliyet gösteren özel bir Fransız siber güvenlik şirketi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Quarkslab'ın kuruluşların kritik varlıklarını ve verilerini korumaya yardımcı olan çeşitli siber güvenlik çözümleri sunduğu ifade edildi.

Airbus'ın 2024 yılında Almanya'daki Infodas'ı satın aldığı hatırlatılan açıklamada, mart ayında da İngiltere'deki Ultra Cyber'ı satın almaya yönelik planı duyurduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

