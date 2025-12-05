Haberler

Airbus, üretim hızını düşürdü

Güncelleme:
Havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus, kasım ayında ekime göre daha az uçak teslimatı gerçekleştirerek toplamda 72 uçak teslim etti. Şirket, 3 Aralık'ta A320 ailesi için tedarik sorunları nedeniyle 820 planladığı uçak sayısını 790'a düşürdüğünü açıkladı.

Havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus, kasım ayında müşterilerine bir önceki aya göre daha az uçak teslim etti.

Airbus'tan yapılan açıklamada, kasımda toplam 72 uçak teslim edildiği bildirildi. ABD'li Boeing'in rakibi Airbus, ekimde 78 uçak teslimatı yapmıştı.

Kasım 2024'te şirket 84 uçak teslimatı gerçekleştirirken bu yılın başından beri müşterilerine 657 uçak teslim etti.

Öte yandan, Airbus, 3 Aralık'ta A320 ailesi için bir tedarikçiden gelen gövde bileşenlerindeki sorunlar nedeniyle daha önce öngörülen 820 yerine 790 yolcu uçağının müşterilere ulaştırılacağını duyurmuştu.

Airbus geçen yıl da hedef olan 800 uçak yerine müşterilerine 766 uçak teslimatında bulunmuştu.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
