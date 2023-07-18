Ailelere yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri artırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin memur maaşına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin memur maaşına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, SED miktarının 2023 Temmuz ayı için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 17,55'lik oranı esas alınarak hesaplanıp, ailelere ödendiğini belirtti. Göktaş, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için temmuz ayı içerisinde toplam 584 milyon 118 bin 187 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.Çocuk politikalarının temelinde aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu amaçla ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek veriyoruz. Aile bütünlüğünü korumak ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçlıyoruz" dedi.