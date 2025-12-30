İhracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin yönetmelikte düzenleme

Zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleriyle taşınmasının ve yayılmasının engellenmesi amacıyla ilgili yönetmelikte düzenlemeye gidildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre izin belgesiz işletmelerden palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerine ISPM 15 işaretlemesi yapanlar ile izin belgeli işletmelerden veya tedarikçilerden belirlenen hükümlere uygun olarak ısıl işlem uygulaması ve işaretlemesinde bulunulmuş veya ISPM 15 standardına uygun serbest dolaşımdan gelen ahşap ambalaj malzemelerine kapsam dışı karton, mukavva veya plastik benzeri malzemeleri monte ederek ihraç ürününü koyabileceği hale getirenlere idari para cezası uygulanacak.

Tedarikçi kayıt belgesi olmayan işletmelerin, ISPM 15 standardına uygun olmayan veya fatura ekinde ısıl işlem çıktısı bulunmayan ahşap ambalaj malzemelerini kullanmaları halinde idari para cezası verilecek.

İzin belgesi sahibi olmayan işletmelerde, ISPM 15 işaretlemesi yapıldığının tespit edilmesi, izin belgesiz işletmeler ve tedarikçilerin işletmesinde işaretleme aparatı bulundurması, zararlı organizmalarla mücadeleye aykırı işlem yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin işletme tarafından toplatılmaması durumunda da idari para cezası uygulanacak.