Haberler

İhracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin yönetmelikte düzenleme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, zararlı organizmaların yayılımını önlemek amacıyla ahşap ambalaj malzemeleriyle ilgili yeni düzenlemeler getirdi. İzin belgesi olmayan işletmelere yönelik cezalar ve ISPM 15 standartlarına uyum zorunluluğu vurgulandı.

Zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleriyle taşınmasının ve yayılmasının engellenmesi amacıyla ilgili yönetmelikte düzenlemeye gidildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre izin belgesiz işletmelerden palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerine ISPM 15 işaretlemesi yapanlar ile izin belgeli işletmelerden veya tedarikçilerden belirlenen hükümlere uygun olarak ısıl işlem uygulaması ve işaretlemesinde bulunulmuş veya ISPM 15 standardına uygun serbest dolaşımdan gelen ahşap ambalaj malzemelerine kapsam dışı karton, mukavva veya plastik benzeri malzemeleri monte ederek ihraç ürününü koyabileceği hale getirenlere idari para cezası uygulanacak.

Tedarikçi kayıt belgesi olmayan işletmelerin, ISPM 15 standardına uygun olmayan veya fatura ekinde ısıl işlem çıktısı bulunmayan ahşap ambalaj malzemelerini kullanmaları halinde idari para cezası verilecek.

İzin belgesi sahibi olmayan işletmelerde, ISPM 15 işaretlemesi yapıldığının tespit edilmesi, izin belgesiz işletmeler ve tedarikçilerin işletmesinde işaretleme aparatı bulundurması, zararlı organizmalarla mücadeleye aykırı işlem yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin işletme tarafından toplatılmaması durumunda da idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu

Ebu Ubeyde şehit oldu! Dünya yüzünü ilk kez gördü
Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı

CHP'nin tecrübeli ismi siyaseti bıraktı
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik
Fenerbahçe'de kongre olacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı

Kongreye mi gidiyor? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı