Ahmet Yücesan, kırmızı et sektörünün sorunlarına dair açıklamalar yaptı

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Mehmet Gürman, kırmızı et sektörünün Sorunlarına değindi. Kırmızı et sektöründe yaşanan gelişmeler değinen Yücesan, Kırmızı et sektörünün yeni dönemde yaşadığı zorluklar, dünyada kırmızı et üretimi-tüketimi, kırmızı etin pahalanma süreci ve yerli etin önemi gibi konulara değindi. İşte, Ahmet Yücesan açıklamalarından detaylar…

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI

Ahmet Yücesan,"Kırmızı et sektörü yeni dönem zorluklardan nasıl etkilendi?" sorusuna, "Pandemi hayvancılık için bir dönüm noktası oluşturdu. Bu 2-2.5 yıl süren pandemi dönemindeki üretim zafiyet daha sonra o tarımsal ürünlere olan talebi yükseltti. Bunlarla ilgili yardımcı ürünlerin fiyatını artırdı. Türkiye'de ve dünyada yeni bir düzleme geçildi." Şeklinde cevap veren Yücesan sözlerine şöyle devam etti "Ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde kırmızı ete Çin'de kırmızı ete 10 kat daha fazla talep arttı. Dünyada da kırmızı etin üretim yeri Amerika kıtasıdır. Gelişen Asya ülkeleri bu ihtiyaç karşısında ilk kapı Güney Amerika oldu. Arap yarımadasının birçok ülkesi dahil zaten et ihtiyacını Güney Amerika'dan karşılıyordu. Bunun üzerine bir katman daha bir eksim pazara ortak oldu. Bununla birlikte pandemi de üzerine eklenince kırmızı et üretme zorluluğu arttı" diyerek kırmızı etin fiyatlarının artmasına vurgu yaptı.

PAHALI OLSA BİLE ETİMİZİ ÜLKEMİZDEN TEMİN EDELİM

Yücesan, yerli tüketime vurgu yaparak 'Bugün pahalı bile olsa etimizi ülkemizden temin edelim'' dedi. Sözlerine ''Ucuz et tüketeceğiz diye çocuklarımızı bu topraklarda yetişen hayvandan yoksun bırakma hakkımız yok'' diyerek devam eden Yücesan, etin gelecekteki önemine değindi.

