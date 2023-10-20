Ağrı'da pancar hasadı öncesi trafik denetimleri arttırıldı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, pancar hasat sezonunun başlaması ile birlikte çiftçilere yönelik bilgilendirme, denetim ve kontrol çalışmalarını arttırdı. Tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi amacıyla trafik güvenliği eğitimleri ve tarım araçlarının kontrolü aralıksız devam ediyor.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, pancar hasat sezonunun başlaması ile birlikte çiftçilere yönelik bilgilendirme, denetim ve kontrol çalışmalarını arttırdı.

Ağrı'da şeker pancarı hasadının başlaması ile birlikte pancar ekimi yapılan köylerde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi amacıyla trafik güvenliği eğitimleri ve tarım araçlarının kontrolü aralıksız devam ediyor.

Köylerde çiftçi ve vatandaşlarla bir araya gelen trafik timleri, vatandaşlara geceleri tarım araçları ile karayoluna çıkmamaları, römorklarının arkasında zorunlu olan reflektör bulundurmaları, traktörlerinde tepe lambası ve flaşörlü lamba bulundurmaları, römork üzerinde İşçi taşımamaları konusunda uyarılar yaparak seminerler veriyor.

Ayrıca, traktörlere ve diğer tarım araçlarına yönelik denetimlerini arttıran ve kural ihlalinde bulunan araç ve sürücülere gerekli idari yaptırımları uygulayan ekipler, özellikle pancar yükleyerek gece karayoluna çıkan traktör ve sürücülerine yönelik denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor. - AĞRI