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Afyonkarahisar Emirdağ'da Lastik Fabrikası İnşaatı Sona Yaklaşıyor

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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçede kurulacak olan lastik fabrikası inşaatının sona yaklaştığını belirtti. Fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte bölgeye istihdam sağlanacak ve ekonomiye önemli katkılar sunulacak.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçeye kurulacak olan lastik fabrikası inşaatında sona yaklaşıldığını kaydetti.

Kaymakam Bilici, Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat çalışmaları devam eden lastik fabrikasının kurulacağı alanda kapsamlı incelemelerde bulundu. Fabrika sahasını gezen Kaymakam Bilici, fabrikanın inşaat süreci, altyapı çalışmaları ve üretim hattının kurulumu gibi konularda yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Fabrikanın inşaat işlerinde görevli yetkililerle görüşen Kaymakam Bilici, "Yaklaşık 90 bin metrekare alana kurulacak olan lastik fabrikası, bölgemiz için büyük bir ekonomik öneme sahip olacaktır. Her türlü hava, kara ve deniz taşıtlarının ihtiyacı olan lastiği üretecek fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte çok sayıda kişiye istihdam sağlanacak ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunacak" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Osman Bilici Emirdağ Ekonomi Güncel Haberler

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