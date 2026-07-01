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İhracatlık kiraz alım fiyatı kilogram başına 60 TL olarak belirlendi

İhracatlık kiraz alım fiyatı kilogram başına 60 TL olarak belirlendi
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Napolyon cinsi ihracatlık kirazın kilogram alış fiyatı bu yıl 60 TL olarak belirlendi. Kiraz, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar'da ihracatlık kirazın kilogram alış fiyatının bu yıl 60 TL olarak belirlendiği belirtildi.

Türkiye'de kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kiraz alım fiyatları belirlendi. Kiraz hasadının başlamasıyla birlikte bölgede ihracatlık kiraz olarak bilinen ve 'Napolyon' olarak adlandırılan kirazın bu yıl 60 TL'den alımının yapıldığı kaydedildi. Tüccarlar tarafından kilogramı 60 TL'den alınmaya başlanan kirazın birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere farklı ülkelere ihraç edildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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