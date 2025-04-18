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Afyonkarahisar'da Fırıncı Ekmek Fiyatını Düşürdü

Afyonkarahisar'da Fırıncı Ekmek Fiyatını Düşürdü
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir fırıncı, rekabet amaçlı olarak ekmeğin fiyatını 8,15 TL'ye düşürdü. Bu sayede ekmek simitten daha ucuz hale geldi. Vatandaşlar, fırıncının bu uygulamasından memnun kaldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir fırıncı ekmeği 8 liradan satmaya başladı. Rekabet amaçlı yapılan satışla ilçede ekmek simitten ucuz oldu.

İlçede uzun yıllardır fırıncılık yapan Hüseyin Ünver, rekabet amaçlı ucuz ürün satmaya başladı. Ünver işletmesinde üretilen ve normal satış fiyatı 10 TL olan ekmeği 8,15 TL'den, simidi ise 10 TL'den satmaya başladı. Ünver'in uyguladığı bu satış politikasından en çok memnun olanlar ise vatandaşlar oldu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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