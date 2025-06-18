Afşin Elbistan A Termik Santrali'nden Açıklama: Gerçekler Yanlış Anlaşıldı

Afşin Elbistan A Termik Santrali'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde basında yer alan görsellerde, santralimizin soğutma kulelerinden çıkan zararsız su buharı, baca gazı gibi gösterilmiştir. Bu görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır. Santralimizde, çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla baca gazı arıtma tesisleri tam kapasiteyle devreye alınmış ve çalışmaya başlamıştır" denildi.

Afşin Elbistan A Termik Santrali, son günlerde basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açılamada şu ifadelere yer verildi:

"Afşin Elbistan A Termik Santrali olarak hakkımızda bazı basın kuruluşlarında çıkan yanlış haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Baca gazı arıtma sistemi ile çevreye daha duyarlı hale gelen santralimiz, enerji üretiminde dışa bağımlılığı azaltarak Yerli ve Milli kaynaklarla üretimini sürdürmektedir.

Son günlerde basında yer alan görsellerde, santralimizin soğutma kulelerinden çıkan zararsız su buharı, baca gazı gibi gösterilmiştir. Bu görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır. Santralimizde, çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla baca gazı arıtma tesisleri tam kapasiteyle devreye alınmış ve çalışmaya başlamıştır. Bu sistemler, emisyonları Türkiye ve uluslararası çevre standartlarına uygun seviyelerde tutmaktadır.

Bağımsız denetimlerle desteklenen faaliyetlerimiz, çevre standartlarına göre çalışmaya devam etmektedir. Dolayısıyla çıkan haberlerin gerçekle alası yoktur." - KAHRAMANMARAŞ