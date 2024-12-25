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Afrika'nın En Büyük Arenası Türk Mühendisleriyle Yükseliyor

Afrika'nın En Büyük Arenası Türk Mühendisleriyle Yükseliyor
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde inşa edilen 20 bin kişilik kapasiteli arenanın yapımında Türk mühendislerinin büyük katkısı var. Miller Holding CEO'su, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa sürede 50 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktığını açıkladı.

Afrika'nın en büyük arenası olma özelliğini taşıyacak olan 20 bin kişilik kapasiteli devasa yapı Türk mühendisleri tarafından hayata geçiriliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdikleri projeler neticesinde iki ülke arasındaki 50 milyon dolar olan ticaret hacminin kısa bir sürede 300 milyon dolara çıktığını belirten Miller Holding CEO'su Turhan Mildon, "Yükselen inşaatlarda dalgalanan Türk bayrağını görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Afrika'da inşası devam eden ve 20 bin kişilik kapasitesi ile ülkenin en büyük arenası olması planlanan yapı, Türk mühendislerinin emekleri ile yükseliyor. Sporun birçok branşı için altyapıya sahip olacak inşaatta bin 500'ü Türk olmak üzere toplamda 7 bin kişi görev alıyor. Kullanılan tüm malzemelerin Türkiye'den tedarik edildiği arenanın 2025 yılı Eylül ayında açılması planlanıyor. Holding CEO'su Turhan Mildon, şirketin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaptığı projelerin Türkiye- Afrika ilişkilerine sağladığı katkıya dikkat çekti. Mildon, "Miller, Kongo'ya girmeden önce iki ülke arasındaki ticaret hacmi 50 milyon dolardı. 14 ay gibi kısa bir sürede bu rakamı 300 milyon dolara çıkardık. Yükselen inşaatlarda dalgalanan Türk bayrağını görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı" diye konuştu.

Expo merkezi yolda

2025 yılında temeli atılacak olan ve Afrika kıtasının en büyük Expo merkezi olması planlanan yeni proje de Miller Holding imzası taşıyor. 60 bin metrekarelik alana kurulacak merkez, alışveriş merkezlerinden konser salonlarına ve çocuk eğlence alanlarına kadar birçok fonksiyonu bir araya getirecek. Ayrıca, Holding'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yürüttüğü sosyal konut projesiyle 2025 Haziran ayında bin aile yeni evlerine kavuşacak. Öte yandan Miller Holding, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bulunan futbol kulübü Vita Club'ü satın alarak spor alanında önemli bir yatırım yaptı. Vita Club, Miller Holding'in grup şirketlerinden Milsport ile yapılan ortaklık sayesinde Afrika şampiyonluğunu hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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