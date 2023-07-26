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Adıyaman Valisi Osman Varol Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Ekonomi Haberleri

Adıyaman'ın ekonomi meseleleri ile paydaşlar arası iletişim iş birliğini gerçekleştirmek ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısına ilgili kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, ilde devam eden Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere yaşanan deprem afeti sonrası üretim ve istihdamı artırmak amacıyla mevcut imkan ve faktörler değerlendirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Adıyaman'ın ekonomi meseleleri ile paydaşlar arası iletişim iş birliğini gerçekleştirmek ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısına ilgili kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ilde devam eden Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere yaşanan deprem afeti sonrası üretim ve istihdamı artırmak amacıyla mevcut imkan ve faktörler değerlendirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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