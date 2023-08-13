Adıyaman Havalimanı'nın 2023 Temmuz Ayı İstatistikleri Açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2023 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda Mayıs ayında iç hat yolcu trafiği 39 125 oldu. Temmuz ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 281, dış hatlarda 4 olmak üzere 285'e ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Mayıs ayında toplam 295 ton oldu. 2023 Yılının ilk 7 ayında ise iç hat yolcu trafiği 168 bin 250, uçak trafiği 3 bin 482, yük ise 1.314 ton olduğu öğrenildi.