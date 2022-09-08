Adana ekonomi haberleri... Adana Ticaret Borsası
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Adana ekonomi haberine göre Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,95
|7,15
|Mısır
|Kg
|5,35
|5,55
|Ayçiçeği
|Kg
|10,50
|11,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|45,90
|46,00
Kaynak: AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi
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