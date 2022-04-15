ADANA (İHA) - Adana'da turfanda soğan hasadı başladı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Depolarda soğan bitince önümüzdeki günlerde fiyatlar artacak"

ADANA - Adana'da turfanda soğan hasadı başladı. Turfanda soğanın kilogram fiyatı boyuna göre 2 ile 4 lira arasında değişiyor.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da 12 bin 500 dönüm alanda ekilen soğanda hasat başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalara girdi.

İşçiler kurumuş soğanların tek tek sökümünü yapıp çuvallara doldurdu ve çuvalların ağzını da dikerek satışa hazır hale getirdi. Soğan elçileri tarafından da soğanlar sayılarak kamyonlara yüklendi ve talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere hazırlandı.

"Aşırı yağış soğanın boyunu etkiledi"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğan hasadının bu sene aşırı yağışlar ve soğuk nedeniyle geciktiğini söyledi. Doğan, "Bugün hasat yapılan erkenci cins. Diğer soğanlarda ise bu ayın sonunda hasada başlanacak. Aşırı yağışlar nedeniyle bu sene soğanın boyu küçük kaldı. Buradan 3-4 ton arası verim alacağız. Tarlada kilogramı da şuanda 4 liradan satılıyor. Buna nakliye ve işçiliği de eklediğimizde çiftçimizin eline çok bir para geçmeyecek" diye konuştu.

"Fiyatlar daha da artacak"

2020 ve 2021 yılında yaşanan pandemi nedeniyle soğanın ihracat pazarını kaybettiğini belirten Doğan, 2 yıldır 36 bin dönüm ekili soğanın bu sene 12 bin 500 dönümde ekildiğini kaybetti. Soğan ekim alanlarının düşmesine rağmen fiyatının yükselmediğini aktaran Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Şuanda Ankara'daki depolarda bulunan en iyi soğanın fiyatı 2 ile 2 buçuk lira arasında değişiyor. Zayıf soğanlarda 1 liradan satılıyor. Soğandan yine çiftçimiz bu sene umduğunu bulamadı. Fiyatların bu sene düşmesini beklemiyoruz. Depolarda soğan bitince, hasatta hızlı başlayınca ekim alanları azaldığı için önümüzdeki günlerde fiyatların artmasını da bekliyoruz."

"Biz de ucuza satmayı isteriz"

150 dönüm alanda soğan eken çiftçi Ali Kayalı ise girdi maliyetlerinin arttığı için fiyatların da arttığını belirterek, "Bizlerde soğan ve patatesi ucuza satmayı isteriz. Ancak bizim elimizde olan bir şey değil. 600 dönüm de patates ektim. Maliyeti çok yüksek. Bu nedenle de yapacak bir şey yok" dedi.

Başka bir çiftçi ise tarlada 4 liraya satılan soğanın marketlerde 12-15 lira arasında satılmasına tepki gösterdi.