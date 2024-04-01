Adana'da Rusya'ya taze meyve-sebze ihracatı yapan tüccarlara eğitim verildi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Rusya'ya taze meyve-sebze ihracatı yapan tüccarlara eğitim verildi.

Türkiye'nin en önemli sebze meyve üretim merkezlerinden Adana'dan Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ' Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı' kapsamında eğitim verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, " Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı (06.01.2017/E.26966) çerçevesinde, firmaların Rusya'ya ihracat yapabilmesi için Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı istihdam etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Rusya Federasyonuna (RF) Yaş Meyve ve Sebze ihracatı yapmak isteyen ihracatçı firmalar tarafından istihdam edilen Danışman Ziraat Mühendislerine, İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Karantina Birimi tarafından eğitim verildi. Bakanlığımızca Tarım Danışmanlarına yılda 2 kez Rusya İhracatlarındaki gelişmeler ve değişiklikler hakkında eğitim verilmekte olup, katılım listesi Bakanlığa gönderilmektedir" denildi.

Öte yandan açıklamada Rusya'ya ihracat yapan firmaların zorunlulukları belirtildi. - ADANA