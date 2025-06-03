Adana'da 4 Boynuzlu Koçlar Kurban Pazarlarının Yıldızı

Adana'da 4 Boynuzlu Koçlar Kurban Pazarlarının Yıldızı
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Adana'da kurbanlık olarak satışa sunulan 4 boynuzlu koçlar, 20-25 bin lira arasındaki fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Yetiştirici Ercan Şimşek, bu özel hayvanların lezzetli etleriyle dikkat çektiğini belirtti.

Adana'da 4 boynuzlu koçlar kurban pazarlarının gözdesi oldu

Koyuncu Ercan Şimşek :

"4 boynuzlular dağda yetişti, 20-25 bin liradan satıyoruz"

ADANA - Adana'da kurbanlık olarak satışa çıkarılan 4 boynuzlu koçlar, görenlerin dikkatini çekiyor. 20-25 bin liradan satılan koçlar, alıcılarını bekliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Adana'da kurbanlık pazarlarında hareketlilik artmaya başladı.Kurbanlık koyun veya keçi almak için pazarlara gelenler, pazarlıklarını yapıp bütçelerine uygun kurbanlıkları satın alıyor. Kentte uzun yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ercan Şimşek, pazara getirdiği 4 boynuzu 4 koçu 20 ila 25 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarttı.

"Bu hayvanların eti çok lezzetli"

Uzun yıllardır Kozan ve Aladağ ilçelerinde 4 boynuzlu koyun beslediğini anlatan Şimşek, "Bu 4 boynuzlu hayvanlar hep dağda yetiştiler. Yıllar önce dağda çiftleşen hayvanların ırkından geliyor bunlar. 30 yıldır böyle hayvanlar besliyoruz. 4 boynuzlulardan en büyüğü 15 yaşında. 20 yaşına kadar yaşıyor bu hayvanlar. Eti çok lezzetlidir. Çok kaliteli bir ettir. Şuanda 80-90 kilogram geliyor ve 25 bin liradan satılıyor"dedi.

Kurban pazarına gelip 4 boynuzlu koçları gören Murat Aydın, "4 boynuzlu koç ilk kez gördüm. Şaşırdım, şaşırmamak elde değil. Ben 4 boynuzlu almam. Hem fiyat olarak pahalı hem de bilmediğim bir ırk"diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Ekonomi
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