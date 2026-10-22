Açılışta New York borsasında yapay zeka endişesiyle Nasdaq yüzde 1,47 geriledi

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New York borsası, yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin yeniden artması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalışla 52.788,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,80 azalarak 7.694,62 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,47 kayıpla 26.308,40 puana indi.

ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

SpaceX ve Super Micro Computer'ın güçlü finansal sonuçları, yapay zeka alanındaki büyümeye ilişkin iyimserliği desteklerken dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Tesla ve Meta'nın bilançoları, sektöre yönelik endişelerin yeniden artmasına yol açtı.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yıl geneline ilişkin sermaye harcaması tahminini düşürmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Şirket, net karının 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 azaldığını bildirdi. Söz konusu dönemde Tesla'nın geliri ise yatay seyrederek 28 milyar dolar oldu.

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın hisseleri de finansal sonuçlarının ardından yüzde 3'ten fazla geriledi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gelir ve kar açıklamasına rağmen yıllık sermaye harcaması tahminini 135 milyar ile 145 milyar dolar aralığına yükseltmesi hisselerindeki düşüşte etkili oldu.

IBM'in hisseleri de finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Çip üreticilerinin hisselerinde de düşüş görülürken, Intel ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 5'in, Qualcomm'un hisseleri yüzde 2'nin, Broadcom ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

Öte yandan Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve enerji arzına ilişkin endişelerle petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürdü. Brent petrolün varil fiyatı 112 doların üzerini gördü.

Tahvil faizlerindeki hareketler de izlenirken, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,021'e geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim'de sona eren haftada 194 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

İşsizlik maaşı başvurularındaki düşüş, iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğine işaret ederken ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim'deki toplantısında faiz oranlarının sabit tutulabileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Kaynak: AA