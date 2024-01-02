Abdi İbrahim İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığına Mustafa Oğuzcan Bülbül getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, yerel ve global hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını dinamik, yenilikçi ve esnek bir bakış açısıyla şekillendirmeye devam ediyor.

Şirket, bu kapsamda "İnsan ve Kültür Grup Başkanlığı" ile "Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörlüğü" rollerini birleştirerek, tüm bu disiplinleri bütüncül bir bakış açısıyla aynı yapı altında yönetme kararı aldı.

Böylelikle iki departmanı İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı altında birleştiren Abdi İbrahim, bu pozisyona içeriden terfi ile Mustafa Oğuzcan Bülbül'ü getirdi. Bülbül, 2019 yılından bu yana Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Mustafa Oğuzcan Bülbül kimdir?

Mustafa Oğuzcan Bülbül, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Aynı yıl Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen giriş sınavını kazanarak "rekabet uzman yardımcısı" olarak göreve başladı.

2005'te rekabet uzmanlığına terfi eden Bülbül, Rekabet Kurumu Birinci Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığının sorumluluk sahasına giren sektörlere ait dosyalarda görev yaptı. 2009 yılında yüksek onur derecesiyle Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Fakültesi'ndeki "Uluslararası Enerji Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Bülbül, 2018'de Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümü'nde "Rekabet Cezalarının Halka Açık Şirketlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi" tez konusuyla doktor unvanını aldı.

Anadolu Efes'te 9 yıl görev yapan ve son olarak rekabet hukuku başta olmak üzere şirketin tüm yasal uyum risklerini, iletişim faaliyetlerini ve sürdürülebilirlik stratejilerini yöneten Bülbül, 2019'dan beri Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü olarak görev yaptı.